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Gürcü otobüsüne kaçak içki ve sigara baskını

Gürcistan üzerinden Karadeniz’e kaçak içki ve sigara sokulması girişimine bir yenisi eklendi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:11
Gürcü otobüsüne kaçak içki ve sigara baskını

Gürcistan üzerinden Karadeniz’e kaçak içki ve sigara sokulması girişimine bir yenisi eklendi. Ordu’nun Gülyalı ilçesinde Gürcistan plakalı bir otobüste yapılan arama çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.


Gülyalı Jandarma Komutanlığı tarafından sabahın erken saatlerinde yapılan yol uygulaması sırasında Gürcistan plakalı araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sırasında 14 Gürcistan uyruklu şüpheliye ait 36 litre kaçak içki, bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:11
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