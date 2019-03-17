Gürcistan'tan terör saldırısına kınama

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, resmi sosyal paylaşım sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya tepki göstererek bu saldırının, tüm dünyayı sarsan bir terör eylemi olduğunu ifade etti.

Terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması için Gürcistan'ın Yeni Zelanda halkı ve tüm Müslümanlara destek verdiğini belirten Zurabişvili, "Terörün yarattığı trajedilerin sonunda tamamen ortadan kalkacağı umuduyla Yeni Zelanda halkı ve dünya Müslüman toplumun yanındayız." ifadelerini kullandı.