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Ekonomi Gürcistan'nın Türkiye’den o ürünlerin alımı için üretici aradığı ortaya çıktı! Türk firmasına gelir sağlayacak
Ekonomi

Gürcistan'nın Türkiye’den o ürünlerin alımı için üretici aradığı ortaya çıktı! Türk firmasına gelir sağlayacak

Yeniakit Publisher
2024-03-01 21:03:00 - 2024-03-01 21:35:23
Gürcistan'nın Türkiye’den o ürünlerin alımı için üretici aradığı ortaya çıktı! Türk firmasına gelir sağlayacak

Gıda sektöründe hizmet veren Gürcistanlı bir firma, Türkiye’den ahşap palet almak için üretici arıyor.

Türkiye’nin dünyada en tanınmış ihracatçı firmalar Türkiye'yi tercih ediyor! Türkiye ile ticaret yapmak için her gün sayısız ülkeden ithalat ilanları gelirken bu kez bugün Gürcistan’dan bir ithalat ilanı geldi.

Bu kapsamda Gürcistan’da faaliyet gösteren bir firma, ilan bırakarak Türkiye’den ahşap palet satın alacağını belirtti.

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