Gürcistan'nın Türkiye’den o ürünlerin alımı için üretici aradığı ortaya çıktı! Türk firmasına gelir sağlayacak

Türkiye’nin dünyada en tanınmış ihracatçı firmalar Türkiye'yi tercih ediyor! Türkiye ile ticaret yapmak için her gün sayısız ülkeden ithalat ilanları gelirken bu kez bugün Gürcistan’dan bir ithalat ilanı geldi.

Bu kapsamda Gürcistan’da faaliyet gösteren bir firma, ilan bırakarak Türkiye’den ahşap palet satın alacağını belirtti.