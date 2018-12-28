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Gürcistan'ın Türk çimentosuna tarife dışı kısıtlama uyguladığı iddiası

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs:- "İlgili bakanlıklarımız bir an önce devreye girerek, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız Gürcistan'ın Türk çimentosuna getirdiği örtülü ambargonun kaldırılması için ivedilikle girişimlerde bulunmalıdır"

28 Aralık 2018 Cuma 16:11
Gürcistan'ın Türk çimentosuna tarife dışı kısıtlama uyguladığı iddiası

TBMM (AA) - İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Gürcistan'ın Türk çimentosuna ambargo uyguladığını belirterek, "İlgili bakanlıklarımız bir an önce devreye girerek, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız Gürcistan'ın, Türk çimentosuna getirdiği örtülü ambargonun kaldırılması için ivedilikle girişimlerde bulunmalıdır." dedi.

Örs, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli ihraç pazarlarından birinin Gürcistan olduğunu, bölgeden bu ülkeye ihraç edilen ürünlerin büyük bir kısmını inşaat ve yapı malzemelerinin oluşturduğunu belirtti.

Artvin, Rize ve Trabzon'daki ihracatçıların Gürcistan'a ihraç ettiği ürünlere ilişkin bilgi veren Örs, Gürcistan'ın Temmuz 2018'den itibaren Türk menşeli çimentoya uyguladığı örtülü ambargo ve tarife dışı engel nedeniyle çimento ihracatının bugün durma noktasına geldiğini ifade etti.

Gürcistan'ın Türk menşeli çimentoya analiz şartı getirdiğini, bu analizlerinde en erken 28 günde çıktığını, bu süre içinde çimento yüklü taşıtların bekletildiğini ve bunun da maliyet artışına neden olduğunu aktaran Örs, ihracatçının, hükümetten bu konuda çözüm beklediğini kaydetti.

Örs, Gürcistan'ın, Ermenistan, İran ve Azerbaycan'dan ithal ettiği çimentoya hiçbir kısıtlama uygulamadığını, bunu sadece Türk menşeli çimentoya uyguladığı savundu.

Hükümetin, bu sorunun çözümü için adım atması gerektiğini bildiren Örs, "Gürcistan'ın hiçbir ürününe engel koymamamıza rağmen bu ülke, Türk çimentosuna ambargo uygulamaktadır. Ülkeler arasındaki ilişkilerde mütekabiliyet denilen bir kural vardır. Bu nedenle ilgili bakanlıklarımız bir an önce devreye girerek, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız Gürcistan'ın Türk çimentosuna getirdiği örtülü ambargo kaldırılması için ivedilikle girişimlerde bulunmalıdır." diye konuştu.

Artvin Muratlı'da sınır kapısı açılması için 31 Ağustos 2013'te karar alındığını ancak bugüne kadar hiçbir şey yapılmadığını savunan Örs, "Muratlı Sınır Kapısı bir an önce açılmalı. 2013'te alınan Bakanlar Kurulu kararı, kağıt üzerinde kalmamalıdır." dedi.

Örs, Rusya ile ihracatta yaşanan sorunlara da değinerek, yaş meyve ve sebze ihracatçılarının özellikle 2018 Nisan'dan itibaren Rusya'ya yaptıkları ihracatta örtülü bir ambargo ile karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 16:11
  1. Gürcistan
  2. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs
  3. Türk çimentosu

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