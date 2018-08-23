Almanya Başbakanı Angela Merkel: Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi temaslar için bulunduğu başkent Tiflis'te Gürcü mevkidaşı Mamuka Bakhtadze ile bir araya geldi.

Merkel ve Bakhtadze, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakhtadze, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini somut bir şekilde desteklediği için Merkel'e teşekkür ederek, "Almanya, Gürcistan için önemli ve güvenli bir ortak ülkedir." dedi.

Ülke topraklarının yüzde 20'sinin Rusya tarafından işgal edildiğini, Rus askerlerinin Gürcistan topraklarında yasa dışı ve uluslararası hukuk ilkelerini ihlal ederek faaliyet sürdürdüğünü belirten Bakhtadze, bu sorunların barışla çözülmesini istediklerini söyledi.

"Biz barış istiyoruz." diyen Bakhtadze, Rusya'nın 2008 yılındaki savaşın ardından imzalanan ateşkes anlaşmasına uymadığını, Abhazya ve Güney Osetya'nın işgal altında olduğunu kaydetti.

"GÜRCİSTAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUM"

Başbakan Merkel de Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini dile getirdi.

Merkel, "En son Gürcistan'a 10 yıl önce gelmiştim. O zaman ateşkes anlaşması imzalanmıştı. O zaman Rus askerlerinin Gürcistan'dan çekilmesini somut bir şekilde talep etmiştim ve tabii ki 10 yıl sonra da Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyorum." dedi.

Merkel, Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerindeki toprak bütünlüğü sorunlarına değinerek, "Bu olanlar adaletsizliktir. Rusya Devlet Başkanı, bu konuda ve Ukrayna konusundaki pozisyonumu biliyor." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Merkel, Gürcistan'da doğal gaz deposu ve su temin sistemlerinin inşası için 193 milyon avroluk iki anlaşma imzalanacağını söyledi.

Merkel, Gürcistan ekonomisinin doğru yönde geliştiğini ve ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile olumlu ve etkili iş birliği sürdürdüğünü ifade etti.

CUMHURBAŞKANI MARGVELAŞVİLİ, MERKEL'İ KABUL ETTİ

Görüşmenin ardından Merkel, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Merkel ile Margvelaşvili'nin basına kapalı görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin ele alındığı bildirildi.

Merkel, yarın muhalefet partilerinin temsilcileriyle bir araya gelecek, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattında incelemelerde bulunacak