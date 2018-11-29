0553 313 94 23

Gürcistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Zurabişvili

Hükümetin desteklediği Salome Zurabişvili, oyların yüzde 59'unu alarak ülkenin ilk cumhurbaşkanı oldu

29 Kasım 2018 Perşembe 10:47
Gürcistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Zurabişvili

Gürcistan'da dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda hükümetin desteklediği Salome Zurabişvili, yüzde 59,54 oy olarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonunun resmi internet sitesindeki canlı yayın tablosunda, oyların yüzde 99,92'sinin sayıldığı belirtildi.

Buna göre Zurabişvili yüzde 59,54, muhalefetin adayı Grigol Vaşadze'nin ise yüzde 40,46 oy aldı.

- İlk kadın cumhurbaşkanı

Salome Zurabişvili, Gürcistan'da anayasada yapılan son değişikliklere göre halk tarafından son kez seçilen cumhurbaşkanı oldu. Zurabişvili, aynı zamanda ülke tarihindeki ilk kadın cumhurbaşkanı haline geldi.

Fransa ve ABD'de eğitim alan Zurabişvili, 1997 yılından bu yana çeşitli ülkelerde Fransa'nın diplomatik temsilciliklerinde çeşitli görevlerde bulundu. Zurabişvili 2003-2004 yıllarında Fransa'nın Tiflis Büyükelçisi olarak çalıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 1952'de dünyaya gelen 66 yaşındaki Zurabişvili, dönemin Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kabinesinde 2004-2005 yıllarında Dışişleri Bakanı olarak da görev yaptı.

Saakaşvili'nin kabinesinden ayrılan Zurabişvili, 2006'da "Gürcistan'ın Yolu" partisini kurdu. Milletvekili olan Zurabişvili, aday olabilmek için Fransız vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunmuştu.

Yeni cumhurbaşkanın 16 Aralık'ta yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:47
  1. Gürcistan'daki cumhurbaşkanı seçimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Her maç gibi Göztepe maçı da zor"
    1. "Her maç gibi Göztepe maçı da zor"
    2. AYM'den uyuşturucu ticareti kararı
    3. Yapılan kısıtlı yardımlar Gazze'yi..
    4. Dışişleri'nden İngiltere'ye sert tepki!
    5. 1. Lig kulüpleri gelir artışı istiyor
    6. Prens Bin Selman Arap dünyası için..
    7. Dışişleri Bakanlığı: (İngiltere'de..
    8. Valilikten "ruhsatsız maden ocağı"..
    9. Red Bull Futur/io, geleceğe yön..
    10. Ramil Guliyev'e askerde doping..
    11. Türk arkeologlar, Orta Asya'ya keşfe..
    12. Siemens'in Akıllı Termostat'ı ile..
    13. MHP'den yerel seçim açıklaması!..
    14. MHP'de engellilerle anlamlı buluşma
    15. FETÖ'nün PETKİM yapılanması davasında..
    16. Milli curlingciler Avrupa'daki..
    17. Dede Korkut mirasına sahip çıkan..
    18. Meral Akşener beraat etti
    19. AK Parti'nin kampanyası 15 Şubat'ta..
    20. Cüneyt Çakır, 24. derbisine çıkacak
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti