Gürcistan’ın eski Savunma Bakanı gözaltına alındı Gürcistan’ın eski Savunma Bakanı ve muhalif "Kazanan Gürcistan" harekatının lideri İrakli Okruaşvili, 20-21 Haziran’da Tiflis’te Parlamento binası önündeki protesto olaylarıyla bağlantılı olarak gözaltına alındı.

Gürcistan’ın eski Savunma Bakanı ve muhalif "Kazanan Gürcistan" harekatının lideri İrakli Okruaşvili, 20-21 Haziran’da Tiflis’te Parlamento binası önündeki protesto olaylarıyla bağlantılı olarak gözaltına alındı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı Merkezi Suç Polisi Dairesi Başkanı Mamuka Çelidze düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan’ın eski Savunma bakanı ve muhalif"Kazanan Gürcistan" harekatının lideri İrakli Okruaşvili’ningözaltına alındığını duyurdu. Çelidze, eski savunma bakanının, 20-21 Haziran tarihlerinde parlamento binası önünde gerçekleşen protesto gösterilerini örgütlenmek ve gösterilere katılmak suçlamalarıyla itham edildiğini belirterek, “Soruşturma çerçevesinde Okruaşvili ve ona eşlik eden kişilerin,protestocuları zorla Parlamento binasına girmeye çağırıldığı belirlendi”ifadelerini kullandı.

20-21 Haziran tarihlerindeki protesto olaylarıyla ilgili Okruaşvili, Tiflis Şehir Mahkemesinde ifade vermişti.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 20 Haziran’da düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi’nin oturumuna, Rusya heyetindeki Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov’un başkanlık yapması ve burada parlamento başkanının koltuğunda oturması vatandaşlar tarafından büyük tepki ile karşılanmıştı. Ardından, 20 Haziran akşam saat 19.00’da vatandaşlar parlamento binası önüne toplanarak hükümete karşıtı protesto düzenlemişti.

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