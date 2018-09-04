Gürcistan'ın Avrupa Birliği yolunda önemli adım! Avrupa Okulu açıldı

Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu üye Joannes Hahn, 2 günlük Gürcistan ziyareti kapsamında Gürcistan Devlet Başkanı Girorgi Margvelaşvili ile Gürcistan’ın Avrupa Birliğiyle bütünleşmesini ve işgal altında bulunan bölgelerinin son durumunu görüştü.

Pazartesi günü Gürcistan’a gelen Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu üye Joannes Hahn bugün Gürcistan Devlet Başkanı Girorgi Margvelaşvili ve Başbakan Mamuka Bahtadze ile görüştü. Gürcistan ve AB ilişkilerini görüşen liderler, bölgenin ilk Avrupa Okulu açılışını gerçekleştirdiler.

GÜRCİSTAN'IN ÜYELİĞİ İÇİN SOMUT ADIMLAR ATILIYOR

Margvelaşvili ile Joannes Hahn, AB-Gürcistan arasında işbirliği, Ortaklık Anlaşması ve Doğu Ortaklık Avrupa Okulu’nun kurulmasını görüştüler. Avrupa Okulu'nun açılışını memnuniyetle karşıladığını belirten Devlet Başkanı Margvelaşvili, Gürcistan’ın Avrupa’yla bütünleşmesinin somut bir sonucu olduğunun altını çizdi. Margvelaşvili, Johannes Hahn’ı Gürcistan’ın işgal altındaki bölgelerindeki mevcut durum hakkında bilgilendirdi ve tekrarlayan insan hakları ihlalleri vakalarına dikkat çekerek, uluslararası toplumu bu sürece aktif rol almaya davet etti.

AVRUPA OKULU AB İLE BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAYACAK

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze ile de görüşen Johannes Hahn, Gürcistan’da açılan Avrupa Okulu hakkında görüştü. Bahtadze bölgedeki ilk Avrupa Okulu'nun Gürcistan’da açılacağına dikkat çekti. Okul, 6 ülkeden öğrencilerin yüksek lisans eğitimi almasını ve Avrupa çalışmalarında bulunması için uluslararası geçerlilikte lisans diploması almasını sağlayacak. Bahtadze, Gürcistan Hükümetinin en öncelikli konusunun Avrupa Okulu olduğunu belirterek AB'ye teşekkür etti.

Taraflar, Avrupa Komisyonu Başkanı ve Gürcistan Başbakanının önümüzdeki Kasım ayında Brüksel’de yapacakları ilk görüşmenin üst düzey olacağının altını çizdiler.

AVRUPA OKULU RESMEN AÇILDI

Hahn ve Bahtadze Avrupa Serbest Ticaret Anlaşmasından Ortaklık Anlaşmasının uygulanmasına kadar geniş konuları görüşüp, bölgesel ve çok taraflı formatlarda işbirliğinin arttırılmasını görüştüler. Ziyaretin sonunda Hahn ve Bahtadze, Avrupa Okulunu ziyaret edip derslikleri ve okul sergisini gezerek Eap Avrupa Okulu’nun resmi açılışını gerçekleştirdiler.