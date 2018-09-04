0553 313 94 23

Gürcistan'ın Avrupa Birliği yolunda önemli adım! Avrupa Okulu açıldı

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne üyeliği yolunda önemli adımların atıldığı ülkede Avrupa Okulu açıldı.

04 Eylül 2018 Salı 14:38
Gürcistan'ın Avrupa Birliği yolunda önemli adım! Avrupa Okulu açıldı

Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu üye Joannes Hahn, 2 günlük Gürcistan ziyareti kapsamında Gürcistan Devlet Başkanı Girorgi Margvelaşvili ile Gürcistan’ın Avrupa Birliğiyle bütünleşmesini ve işgal altında bulunan bölgelerinin son durumunu görüştü. 

Pazartesi günü Gürcistan’a gelen Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu üye Joannes Hahn bugün Gürcistan Devlet Başkanı Girorgi Margvelaşvili ve Başbakan Mamuka Bahtadze ile görüştü. Gürcistan ve AB ilişkilerini görüşen liderler, bölgenin ilk Avrupa Okulu açılışını gerçekleştirdiler.

GÜRCİSTAN'IN ÜYELİĞİ İÇİN SOMUT ADIMLAR ATILIYOR

Margvelaşvili ile Joannes Hahn, AB-Gürcistan arasında işbirliği, Ortaklık Anlaşması ve Doğu Ortaklık Avrupa Okulu’nun kurulmasını görüştüler. Avrupa Okulu'nun açılışını memnuniyetle karşıladığını belirten Devlet Başkanı Margvelaşvili, Gürcistan’ın Avrupa’yla bütünleşmesinin somut bir sonucu olduğunun altını çizdi. Margvelaşvili, Johannes Hahn’ı Gürcistan’ın işgal altındaki bölgelerindeki mevcut durum hakkında bilgilendirdi ve tekrarlayan insan hakları ihlalleri vakalarına dikkat çekerek, uluslararası toplumu bu sürece aktif rol almaya davet etti.

AVRUPA OKULU AB İLE BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAYACAK

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze ile de görüşen Johannes Hahn, Gürcistan’da açılan Avrupa Okulu hakkında görüştü. Bahtadze bölgedeki ilk Avrupa Okulu'nun Gürcistan’da açılacağına dikkat çekti. Okul, 6 ülkeden öğrencilerin yüksek lisans eğitimi almasını ve Avrupa çalışmalarında bulunması için uluslararası geçerlilikte lisans diploması almasını sağlayacak. Bahtadze, Gürcistan Hükümetinin en öncelikli konusunun Avrupa Okulu olduğunu belirterek AB'ye teşekkür etti.
Taraflar, Avrupa Komisyonu Başkanı ve Gürcistan Başbakanının önümüzdeki Kasım ayında Brüksel’de yapacakları ilk görüşmenin üst düzey olacağının altını çizdiler.

AVRUPA OKULU RESMEN AÇILDI

Hahn ve Bahtadze Avrupa Serbest Ticaret Anlaşmasından Ortaklık Anlaşmasının uygulanmasına kadar geniş konuları görüşüp, bölgesel ve çok taraflı formatlarda işbirliğinin arttırılmasını görüştüler. Ziyaretin sonunda Hahn ve Bahtadze, Avrupa Okulunu ziyaret edip derslikleri ve okul sergisini gezerek Eap Avrupa Okulu’nun resmi açılışını gerçekleştirdiler.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:38
  1. Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu üye Joannes Hahn
  2. Gürcistan Devlet Başkanı Girorgi Margvelaşvili
  3. Avrupa Birliği
  4. Ortaklık Anlaşması ve Doğu Ortaklık Avrupa Okulu
  5. Avrupa Okulu
  6. Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze
  7. Eap Avrupa Okulu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir taş attı, 66 bin lirayı kaptı!
    1. Bir taş attı, 66 bin lirayı kaptı!
    2. Süleyman Soylu: Kırım dahil..
    3. Ruhani, ABD'ye meydan okudu: Bütün..
    4. Mesut Özil kendi takımını kuruyor!
    5. 29 suçtan aranan firari evde yakalandı
    6. Erdoğan, Burkina Faso Büyükelçisini..
    7. Kompresör patladı: 1 kişi öldü, 1 kişi..
    8. İYİ Parti'de bir il yönetimi daha..
    9. Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel..
    10. e okul yeni kayıt işlemi nasıl yapılır?
    11. Fransa'da peş peşe istifalar sonrası..
    12. ABD'nin Mısır elçiliği önünde bombalı..
    13. Süper Lig golcüsü itiraf etti:..
    14. Organ bağışında lider ilimiz Samsun
    15. Sürücüler dikkat! Ekipler ceza yağdırdı
    16. Önce durakta bekleyen yayaya, sonra..
    17. FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını..
    18. UEFA'dan Fatih Terim'e mesaj!
    19. Dolar, İran'da rekor kırdı!
    20. Çipras bölgeyi ziyaret etti, yardım..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...