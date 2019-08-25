Gürcistan'dan Rusya'ya "Abhazya" tepkisi

TİFLİS (AA) - Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da bugün düzenlenen sözde devlet başkanlığı seçimine sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden, Rusya'nın desteklediği Abhazya'da bugün sözde devlet başkanlığı seçimlerinin yapıldığı belirtildi.

Söz konusu sözde seçimin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı atılan yasa dışı bir adım daha olduğu ifade edilen açıklamada, Abhazya bölgesinin Rusya tarafından işgal edildiğine, burada durumun Rusya'nın kontrolü altında olduğuna ve yıllar önce bölgede Gürcülere karşı etnik temizlik uygulandığına işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Etnik temizlik sonucu Abhazya'dan yüz binlerce kişi mülteci durumuna düşmüşken, bölgede ise durum tamamen işgal gücünün (Rusya) kontrolü altındayken, bu sözde seçimlerin uluslararası hukuki ilkelere aykırı olduğu için doğal olarak onun yasal bir sonucu olamayabilir. Belli ki sözde devlet başkanlığı seçimleri Abhazya bölgesinde düzenlenen etnik temizliğin, devam eden yasa dışı işgalin ve bölgenin fiili ilhakına doğru atılan adımların meşrulaştırılması için bir sonraki başarısız girişimdir."

Rusya'ya 2008'deki Güney Osetya savaşı sırasında imzalanan ateşkes anlaşmasına uyma, Abhazya ve Güney Osetya'yı sözde bağımsız devletler olarak tanımaktan vazgeçme çağrısında bulunulan açıklamada, Rusya'nın, Gürcistan'ın sınırları içerisinde yapay bariyerler kurmaya, insan haklarını ihlal etmeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın provokasyonuna gereken karşılığın verilmesi için uluslararası hukukta mevcut tüm araçların kullanılacağının altı çizildi.

- Abhazya'daki sözde seçimler

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da sözde devlet başkanı olmak için 9 aday yarışıyor. Adaylar arasında Abhazya'nın mevcut sözde devlet başkanı Raul Hacimba da yer alıyor.

