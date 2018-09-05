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Gürcistan'dan Rus gazetecilere şok! Ülkeye sokulmadılar...

Gürcistan Rusya’nın devlet haber ajansı TASS’ın muhabiri Viktor Litovkin’in de aralarında bulunduğu 3 Rus gazeteciye ülkeye giriş yasağı koydu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 15:08
Gürcistan'dan Rus gazetecilere şok! Ülkeye sokulmadılar...

Gürcistan, Tiflis’e giden ve Rusya’nın devlet haber ajansı TASS’ın muhabiri Viktor Litovkin’in de aralarında bulunduğu 3 gazeteciyi ülkeye sokmadı. Rus basınında çıkan habere göre Rusya’dan “Uluslararası Gazeteciler Forumuna” katılmak için Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e gitmek isteyen gazeteciler sınırdan geri çevrildi. Rus gazetecilere tebliğ edilen kararda Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün yok sayılarak ülkeye giriş yapılmak istendiği belirtildi. Gazetecilerin, Rusya’nın 2008 yılında tanıdığı, Gürcistan’ın kendi sınırlarında gördüğü Abhazya’dan geçerek Gürcistan’a giriş yapmak istediği, Gürcistan makamlarının bunun üzerine gazetecileri geri çevirdiği öğrenildi.

ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI KOYDULAR

Gürcistan makamları tarafından geri çevrilen Rus gazeteciler Gennady Bordyugov, TASS’ın muhabiri Viktor Litovkin ve Aleksey Tokarev için Gürcistan içişleri bakanlığı tarafından ülkeye giriş yasağı konuldu. Gazeteciler bir daha Gürcistan’a girmek isterlerse adli işlem yapılacağı duyuruldu. Rusya gazeteciler ise Gürcistan’ın bu yasağından dolayı kararı basın açıklamalarıyla protesto etti..

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 15:08
  1. Gürcistan
  2. Rus haber ajansı TASS
  3. muhabir
  4. Rus gazeteci

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