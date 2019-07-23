Gürcistan’dan gelen misafir öğrencilere yaz okulu programı

Atatürk Üniversitesi Oltu Havzası Araştırma ve Uygulama Merkezi Uluslararası Yaz Okulu kapsamında 40 misafir öğrenci, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Oltu Havzası Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslan Gülcü gözetiminde, ortaokul ve lise öğrencilerden oluşan 40 Gürcü misafir öğrenci Rektör Çomaklı ile bir araya geldi.

Uluslararası Yaz Okulu kapsamında Oltu Havzası Araştırma ve Uygulama Merkezinin çeşitli etkinliklerine aktif katılım sağlayan misafir öğrenciler, düzenlenen tarihi ve turistlik turlar sayesinde ülkemizin değerlerini tanıyor. Atatürk Üniversitesi kampüsünü de gezen öğrenciler, üniversiteyi çok beğendiklerini belirterek, gelecekte tercihleri arasında Atatürk Üniversitesine de yer vereceklerini söylediler.

Atatürk Üniversitesinin 3 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, misafir öğrencilere maddi manevi her türlü desteğin sağlandığını ifade etti. “Yurt içerisindeki öğrencilerin yararlandığı imkanlardan, yurt dışından gelen misafir öğrencilerin de hiçbir ayrıcalık yapılmadan faydalanabildiklerini vurgulayan Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Türkiye’nin ilk kurulan üniversitelerinden birindesiniz. Üniversitemiz sosyal yaşam kültürü içinde, öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği her şeye kolaylıkla ulaşabileceği bir kampüs üniversitesidir. Gezip gördüğünüz bu şehir yani Erzurum, tarihtir. Türkiye’nin önsözüdür. Şehrimizi yakından tanımanızı tavsiye ederim. Bir ülkenin geleceğini eğitilmiş insan gücü belirlemektedir. Bu sebeple ruh ve beden bakımından sağlıklı, inançlı ve sorumluluk duygusuna sahip gençlerin yetiştirilmesini en önemli görevlerimizden biri olarak kabul etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Oltu Havzası Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslan Gülcü, yaz okulu faaliyetleri hakkında Rektör Çomaklı’ya bilgi verdi. Programda, Türkçe, matematik, bilgisayar dersleri ile sportif faaliyetler, tarihi ve turistlik yerlere geziler düzenlediklerini belirten Gülcü: “Araştırma merkezi faaliyetleri içerisinde olan Kafkasya bölgesindeki komşularımızla yakın ilişkilerimizin kuvvetlendirmek için yurt dışından gelen misafir öğrencilerimizle beraber birçok faaliyetleri düzenliyoruz. Özellikle yaz okulu kapsamında lise ve ortaokul öğrencilerin yoğun ilgisiyle hem ülkemizin değerlerini tanıtmak hem de komşularımızla yakın ilişkiler kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.