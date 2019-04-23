Gürcistan'dan ABD televizyonuna Güney Osetya tepkisi

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ABD televizyon ve radyo kuruluşu Columbia Broadcasting System'in (CBS) bir dizisinde Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'yı Rusya'nın eyaleti olarak göstermesini eleştirdi.

Zurabişvili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CBS'de devam eden "NCIS: New Orleans" dizisinde Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın, Rusya'nın bir eyaleti olarak gösterildiğini belirterek, "Senaryodaki bu hata bir sorumsuzluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu hatanın düzeltilmesini talep eden Zurabişvili, "Bu senaryodaki hata bir sorumsuzluktur ve biz CBS ile dizinin senaryo ekibini, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermeye ve senaryoda gereken düzeltmeleri yapmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.



