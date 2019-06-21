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Gürcistan’daki protestolarda en az 70 kişi yaralandı

Rus bir milletvekilinin Gürcistan Meclisinde konuşması üzerine meclisi kuşatan protestocuların neden olduğu arbedede 39’u polis yaklaşık 70 kişi yaralandı.

21 Haziran 2019 Cuma 11:48
Gürcistan’daki protestolarda en az 70 kişi yaralandı

Rus bir milletvekilinin Gürcistan Meclisinde konuşması üzerine meclisi kuşatan protestocuların neden olduğu arbedede 39’u polis yaklaşık 70 kişi yaralandı.


Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te dün açılışı yapılan Ortodoks Parlamentolararası Meclisi (IAO) genel kurulunda Rusya Milletvekili Sergey Gavrilov’un Gürcistan Parlamentosunda konuşma yapması üzerine öfkelenen halk meclisin etrafını işgal etmiş, polisle çatışmıştı. Tırmanan gerilimin ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı David Sergeenko, 39’u polis yaklaşık 70 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Gürcü televizyon kanalı ise açıklamayı yalanlayarak, sadece bir hastanede 100 yaralının olduğunu ileri sürdü.


Polis, Parlamentoyu kuşatan göstericileri Tiflis’in ana caddesi boyunca geri püskürtülmek istemiş ancak halk saatlerce direniş göstermişti. Polisin çok sayıda göz yaşartıcı gaz kullandığı gözlenirken, yüzünü kapatan göstericiler, polisin kalkanını alarak savunmasız kalan polislere saldırdı.


Rus Milletvekili Gavrilov, Gürcistan’da hukuksuz ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin tarafsızlığını savunmasıyla tanınıyor.


Muhalefetteki Avrupalı Gürcistan Partisi üyesi Gigi Ugulava, Gürcistan’ın bütünlüğüne karşı olan Gavrilov’un mecliste konuşmanı “aşağılama” olarak niteleyerek, “Hükumetten bu adamın buraya gelememesini talep ettik ama yine de izin verildi. Sadece ülke sınırını geçmekle kalmadı, Meclis Başkanının sandalyesine de oturdu. Bu milletimizin yaşadığı en büyük aşağılanmadır bu yüzden büyük bir kalabalık mermilere ve biber gazına rağmen buraya gelip polisle savaştı” diye konuştu.


Bu akşam yeni protestoların yapılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:48
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