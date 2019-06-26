0553 313 94 23

Gürcistan'daki protestolar sürüyor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Rus bir milletvekilinin düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak başlayan protestolar 6. gününde de devam etti - Protesto sırasında göstericiler arasında arbede yaşandı

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:19
Gürcistan'daki protestolar sürüyor

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te geçen hafta düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına bir Rus milletvekilinin katılmasına tepki olarak başlayan protestolar 6. gününde de devam etti.

Parlamento binası karşısında akşam saatlerinde yeniden bir araya gelen göstericiler, Tiflis'te 21 Haziran'da emniyet güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında çok sayda kişinin yaralanmasından, İçişleri Bakanını sorumlu tutarak bir kez daha istifasını istedi.

Protesto devam ederken göstericiler arasında yaşanan arbede bir ara tansiyonu yükseltti. Polisin müdahalesinden sonra durum sakinleşti.

Diğer taraftan 21 Haziran'da emniyet güçlerince gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması taleplerini de tekrarlayan göstericiler, Gürcistan milli marşını okuduktan sonra yarın tekrar toplanmak üzere dağıldı.

- Yeni parlamento başkanı seçildi

Protestoların süreceğinin anlaşılması üzerine, 21 Haziran'da istifa eden Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze'nin yerine, iktidardaki Gürcü Hayali partisinin lideri Arçil Talakvadze (36) yeni başkan olarak seçildi.

Ayrıca, Gürcistan hükümeti, gösterilerde protestocuların taleplerinden biri olan parlamento seçim sisteminde değişiklik yapılmasını dün kabul etti.

Bu arada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Gürcistan’da ülkesine karşı düzenlenen protestoların ardından, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a seferlerini geçici olarak yasaklayan bir kararname yayımladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 00:19
  1. Gürcistan'da protestolar 6. gününde devam ediyor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor
    1. ABD, doları devalüasyona hazırlıyor
    2. 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatında sona..
    3. Tokat'ta silahlı kavga: 1 ölü
    4. Amerikalıların yüzde 45'i aşılara..
    5. Gürcistan'daki protestolar sürüyor
    6. İlçede atıyla sokakları turlayan adam..
    7. Esad rejiminin İdlib’e saldırıları..
    8. Polisin şüphelenip aradığı otomobilden..
    9. Türkiye 20-23 Yaş Altı Atletizm..
    10. Diyarbakır’da bir kişinin öldüğü..
    11. Hollanda ilk kez çeyrek finalde
    12. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Haziran 2019
    13. Ürdün'de Manama çalıştayı karşıtı..
    14. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    15. BM'den "Suriye'de gerginliği azaltın..
    16. S-300'ün gizli parçalarını çalarken..
    17. Hayvan otlatma kavgasında vurulan genç..
    18. Baba oğul aynı gün defnedildi
    19. Mehmet Topal'a 1. lig'den talip!
    20. Uludağ yolunda korkutan yangın
    21. Muhalifleri destekleyenlerin umudu..
    22. Tarım ve Orman Bakanlığından ’karaçam..
    23. İki arkadaş arasındaki kavga kanlı..
    24. Çarpıcı iddia: Bolton savaş komplosu..
    25. ULEB Avrupa Kupası'na 3 Türk takımı..
    26. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: “2019..
    27. Rıza Kayaalp dünyaevine girdi
    28. "Abbas, Bahreyn çalıştayına karşı..
    29. Adıyaman’da kapkaç dehşeti
    30. Everton, Barcelona'dan Andre Gomes'i..
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili kulisleri sallayan gelişme! O isim Erdoğan ile görüşme yaptı
    Yeni partiyle ilgili kulisleri sallayan gelişme! O isim Erdoğan ile görüşme yaptı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Terör destekçilerinde mutluluk hakim! Temelli'den seçim açıklaması
    Terör destekçilerinde mutluluk hakim! Temelli'den seçim açıklaması
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil