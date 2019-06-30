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Gürcistan'daki protestolar devam ediyor

Başkent Tiflis'te binlerce kişi "Özgürlük Yürüyüşü" yaptı

30 Haziran 2019 Pazar 01:03
Gürcistan'daki protestolar devam ediyor

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına bir Rus milletvekilinin başkanlık etmesine tepki olarak başlayan protesto gösterileri, binlerce kişinin katıldığı "Özgürlük Yürüyüşü" ile devam etti.

Şota Rustaveli Caddesi'nde bir araya gelen göstericiler, Gürcistan İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nın istifa etmesi talebiyle Özgürlük Meydanı'na kadar "Özgürlük Yürüyüşü" yaptı.

Protestocular daha sonra parlemento binasının karşısına geçerek Tiflis'te 21 Haziran'da emniyet güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında çok sayda kişinin yaralanmasından sorumlu tuttukları Gakharia'nın istifası yönündeki taleplerini yineledi.

Göstericiler bugün akşam saatlerinde toplanmak üzere dağıldı.

- Tiflis'teki gelişmeler

Gürcistan'da muhalefet ve binlerce kişi, 20 Haziran'da Rus heyetin 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesine katılması ve bir Rus milletvekilinin parlamento başkanının makamında konuşma yapmasına tepki göstermek için parlamento binası önünde toplanmıştı.

Binaya girmeye çalışan göstericilerle polis arasında arbede yaşanmış, emniyet güçleri protestocuları dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullanmıştı.

- Seçim sistemi değişti, meclis başkanı istifa etti

Gürcistan hükümeti, göstericilerin seçim sisteminde değişiklik yapılması talebini kabul etmişti.

Protestoların devam edeceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze 21 Haziran'da istifa ettiğini açıklamış, Azerbaycan'daki resmi temaslarını durdurarak ülkesine dönmüştü.

- Putin'den Gürcistan'a uçuş yasağı kararnamesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, protestolar nedeniyle Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan uçuşlarını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzaladı.

- Hükümet Saakaşvili'yi suçladı

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, protestolardan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'yi sorumlu tutarak, "Tüm bu gelişmelerin sorumlusu suçlu Saakaşvili ve onun agresif gruplarıdır. Onlar vatandaşlarımızın dürüst protestosunu kullanarak anayasamıza saldırmaya çalıştı." ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 01:03
  1. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki protestolar

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