Gürcistan'daki dev liman projesine Türk tecrübesi

TİFLİS (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Gürcistan'da inşaatı devam eden ve toplam maliyeti 2,5 milyar doları olan Anaklia Derin Deniz Limanı'nın inşaatı ve işletmesinde Türkiye'nin tecrübesinden faydalanılacak.

Anaklia Derin Deniz Limanı, yılda 100 milyon tona kadar kargo işleme kapasitesine sahip olacak. İlk aşaması 2020’de tamamlanacak liman, tarihi İpek Yolu'nu canlandıracak projelerin Gürcistan ayağını oluşturuyor.

Gürcistan'dan TBC Holding ve ABD'den Conti International'ın oluşturduğu Anaklia Geliştirme Konsorsiyumu'nun Genel Müdürü Keti Boçorişvili, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orta Koridor güzergahı üzerindeki Gürcistan'ın Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan ile çok rekabetçi bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Amaç, buradaki konumumuzu güçlendirmek." dedi.

Geçmiş dönemde Gürcistan Sürdürebilir Kalkınma ve Ekonomi Bakan Yardımcısı olan Boçorişvili, "Tabii ki Türkiye bizim ana stratejik ortağımızdır ve bu durum ticaret, yatırım, turizm, taşımacılık gibi çeşitli alanlara yansımakta." diye konuştu.

Çeşitli ulaştırma projeleri için Gürcistan'ın 3 milyar dolar yatırım elde ettiğini bildiren Boçorişvili, "Orta Koridor'un en başarılı geçitlerinden biri olması hepimizin amacıdır. Türkiye buradan Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve diğer ülkelerle birlikte faydalanacak. Orta Koridor'un daha cazip hale gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Boçorişvili, projenin bölgesel önemine işaret ederek, "En önemlisi bu proje 'Tek Yol, Tek Kuşak' projesinde Orta Koridor güzergahında önemli bir eleman olacak." dedi.





- "İstanbul Boğazı'ndan geçebilecek tüm gemiler bu limana girebilecek"





Keti Boçorişvili, limanın 10 bin ve daha fazla konteyner taşıyan gemileri alabilecek kapasitede olacağını belirterek, "İstanbul Boğazı'ndan geçebilecek tüm gemiler bu limana girebilecek." ifadesini kullandı.

Deniz dibi derinleştirme çalışmalarının bittiğini ve 9 aşamalı projenin sadece ilk aşamasının maliyetinin 660 milyon dolar olduğunu bildiren Boçorişvili, "İnşaat kısmında ana taşeron için ihale sonucu belirlenen 3 şirketten 2'si Türk şirketidir." dedi.

Gürcistan'ın çeşitli ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları olduğunu hatırlatan Boçorişvili, "Gürcistan'da üretilen ürünü 2,3 milyar insanın yaşadığı pazarlara ulaştırmak mümkün. Dolayısıyla bu bölgelerde ihracatla ilgilenen Türk şirketleri Gürcistan'dan menşe sertifikasını alarak daha rekabetçi fiyatlarla ürünlerini ihraç edebilir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin benzer projelerde büyük bir tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Boçorişvili, "Bu başarının bir örneği olan İzmir'deki Ege Serbest Bölgesi'nin faaliyetlerini de öğrendik." dedi.