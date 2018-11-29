Gürcistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde Zurabişvili önde
Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tamar Jvania: - "Merkez Seçim Komisyonu'nun ön verilerine göre, Gürcü Hayali Partisi tarafından desteklenen bağımsız cumhurbaşkanı adayı Salome Zurabişvili oyların yüzde 57'sini aldı"29 Kasım 2018 Perşembe 00:16
TİFLİS (AA) - Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu'ndan, cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu, hükümetin desteklediği bağımsız aday Salome Zurabişvili'nin önde götürdüğü bildirildi.
Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tamar Jvania, oy sayımına başlanmasından sonra düzenlediği ilk basın toplantısında, sandıkların yaklaşık yüzde 40'ında oy sayım işlemlerinin sona erdiğini belirtti.
"Merkez Seçim Komisyonu'nun ön verilerine göre, Gürcü Hayali Partisi tarafından desteklenen bağımsız cumhurbaşkanı adayı Salome Zurabişvili oyların yüzde 57'sini aldı." ifadelerini kullanan Jvania, muhalefetin adayı Grigol Vaşadze'nin yüzde 43 oy aldığını bildirdi.
Jvania, oy sayım işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.
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