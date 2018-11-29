Gürcistan'daki cumhurbaşkanı seçimi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığınca, Gürcistan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun tamamlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, sonuçların Gürcistan halkına hayırlı olması temenni edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gürcistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının Gürcistan halkına hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sonuçların Türkiye ile Gürcistan arasındaki stratejik iş birliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıldığı kaydedildi.

Gürcistan'da dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda hükümetin desteklediği Salome Zurabişvili, yüzde 59,54 oy olarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.

