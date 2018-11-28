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Gürcistan'daki cumhurbaşkanı seçimi

Hükümetin desteklediği bağımsız aday Salome Zurabişvli'nin seçimi önde götürdüğü belirtiliyor- Zurabişvili: "Gürcü halkının bu prensip kararının doğrulanması için elbette resmi sonuçlarını bekleyeceğiz"- Eski Cumhurbaşkanı Grigol Vaşadze'nin aday olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin kurucusu Mihail Saakaşvili, halka sivil itaatsizlik çağrısında bulundu

28 Kasım 2018 Çarşamba 22:53
Gürcistan'daki cumhurbaşkanı seçimi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda hükümetin desteklediği Salome Zurabişvili'nin seçimi önde götürdüğü öngörülüyor.

Ülkedeki en büyük televizyon kanallarından Rustavi 2 ile İmedi TV'nin sandıkların kapanmasının ardından yayınladığı anketlerden, Zurabişvli'nin yüzde 55 ile 58 arasında oy alarak seçimi önde götürdüğü tahmin edildi.

Kanallarda anketlerin açıklanması ardından Zurabişvili'nin taraftarları başkent Tiflis'in sokaklarında kutlamalara başladı. Zurabişvili'yi destekleyen iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Genel Merkezinin bulunduğu bölgede zafer konseri düzenlendi.

Zurabişvili ise anketlerden çıkan sonuçlarını değerlendirmek amacıyla düzenlediği basın toplantısında "İlk olarak herkese teşekkür etmek istiyorum. Bugün ülkede prensip bir karar verildi." dedi. Zurabişvili, seçimlerin ülkenin geleceği için son derece büyük önem taşıdığını kaydetti.

Zurabişvili, Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından çıkacak resmi sonuçları bekleyeceklerini dile getirerek, "Gürcü halkının bu prensip kararının doğrulanması için elbette resmi sonuçlarını bekleyeceğiz." diye konuştu.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonundan alınan bilgiye göre, kayıtlı 3 milyon 528 bin 658 seçmenden bir milyon 975 bin 845'i sandık başına gitti.

Öte yandan, Komisyon, ilk resmi sonuçlarını yerel saat 02.00'de açıklayacağını bildirdi.

- Saakaşvili'den "sivil itaatsizlik" çağrısı

Anket sonuçları yayınlandıktan sonra bir televizyon kanalında seçimlerle ilgili açıklama yapan eski Cumhurbaşkanı Grigol Vaşadze'nin aday olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin kurucusu ve eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, halkı seçim sonuçlarını kabul etmemeye çağırdı.

Vatandaşlarına yönelik sivil itaatsizlik çağrısında bulunan Saakaşvili, yarından itibaren halkın protestoları başlatması gerektiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 22:53
  1. Gürcistan'daki cumhurbaşkanı seçimi
  2. Mihail Saakaşvili'den protesto çağrısı
  3. Salome Zurabişvili seçimi önde götürüyör

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