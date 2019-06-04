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Gürcistan'da Ramazan Bayramı

04 Haziran 2019 Salı 15:20
Gürcistan'da Ramazan Bayramı

TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Büyükelçilik bahçesindeki programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Büyükelçilik yetkilileri, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk iş adamları ve Tiflis'te yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Yazgan, Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayramın sevgi, birlik ve beraberlik bayramı olduğunu vurguladı. Yazgan, Gürcistan'da Türk toplumunun temsilcileri ile bayramı kutlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bayramlaşmaya katıldığı için Gazi Turgut Aslan'a teşekkür eden Yazgan, "Bizim için çok özel bir gün. Burada buluşmayı nasip ettiği için Allah’a şükrediyorum." diye konuştu.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin bugün bayram namazı öncesi Tiflis Cuma Camisi'ni ziyaret ettiğini anımsatan Yazgan, "Bunun çok güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bu ülkede yaşayan Müslümanların, sadece bizler gibi konuk olan vatandaşlarımızın değil, bu ülkenin asli unsurları olan Müslümanların bu ülkede bugünü rahatça kutlamaları çok güzel." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine açıklama yapan Turgut Aslan, Tiflis'e davet ettiği için Büyükelçi Yazgan'a çok teşekkür ederek, "Gürcistan'da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirmek için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Aslan, "Gürcistan ile ilişkilerimiz iyi, daha iyi olması için gayret ediyoruz. Gürcistanlı kardeşlerimizin hepsini selamlıyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 15:20
  1. Gürcistan'da Ramazan Bayramı Kutlanıyor

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