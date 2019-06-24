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Gürcistan'da protestolar devam ediyor

Başkent Tiflis'te 3 gün önce başlayan protestolar sürüyor

24 Haziran 2019 Pazartesi 01:18
Gürcistan'da protestolar devam ediyor

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına Rus milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık etmesine tepki olarak 3 gün önce başlayan protestolar devam ediyor.

Tiflis'te 20 Haziran'da düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin oturumuna, Rusya heyetindeki Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapmasına tepki vermekle başlayan protestolar Tiflis'te önce parlamentonun daha sonra ise hükümet binası karşısında sürdürüldü.

Yaklaşık 5 saat süren protestoda göstericiler, 21 Haziran'da parlamento binası karşısında emniyet güçlerinin protestocuları dağıtma sırasında çok sayda vatandaşın yaralanmasında İçişleri Bakanını sorumlu tutarak onun istifa etmesi taleplerini yineledi.

Bu arada emniyet güçlerinin 3 gün önce protesto dağıtırken polis tarafından gözaltına alınanların serbest bırakılması taleplerini bir kez daha aktaran göstericiler, taleplerinin yerine getirilmediği sürece protestoların devam edeceğini kaydetti.

Protestoların ikinci gün de süreceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze 21 Haziran'da istifa ettiğini duyurmuştu. Kobakhidze Azerbaycan'daki resmi temaslarını durdurarak acil ülkesine dönmüştü.

- Putin'den Rus hava yollarına Gürcistan yasağı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan’da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçması 8 Temmuz itibarıyla geçici olarak yasaklandı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 01:18
  1. Gürcistan
  2. protesto
  3. Tiflis

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