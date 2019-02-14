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Gürcistan’da offroad yarışları nefes kesti

Gürcistan’ın Kutaisi şehrinde tamamen çamurla kaplı pistte düzenlenen offroad yarışları nefes kesti.

14 Şubat 2019 Perşembe 08:26
Gürcistan’da offroad yarışları nefes kesti

Gürcistan’ın Kutaisi şehrinde tamamen çamurla kaplı pistte düzenlenen offroad yarışları nefes kesti. Yarışmaya katılan Erzurum Macera Offroad sporcuları üçüncülük derecesi ile yurda döndü.


Erzurum’da çamurlu pistte yıl boyu hazırlanan Macera Offroad sporcuları, Gürcistan’ın Kutaisi şehrinde düzenlenen yarışa katıldı. 6 ülkeden 80 sporcunun katıldığı offroad yarışları nefes kesti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Kutaisi şehrinde icra edilen offroad yarışlarına katılan Erzurum Macera Offroad kulübü sporcuları 80 aracın katıldığı uluslararası organizasyonda hafif klasmanda üçüncü oldu.


Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, 6 ülkenin katılımı ile gerçekleşen yarışlarda oldukça zorlu parkurların bulunduğunu ve çok çekişmeli yarışların yapıldığını belirterek, Erzurum’u ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.


Spora ve sporcuya vermiş olduğu desteklerinden dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen‘e teşekkür eden Toptaş, kazandıkları kupayı armağan etti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 08:26
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