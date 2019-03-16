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Gürcistan’da Nevruz coşkusu

Gürcistan’da yoğunlukla Borçalı Türklerinin yaşadığı Marneuli kentinde baharın habercisi Nevruz coşkuyla kutlandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 19:51
Gürcistan’da Nevruz coşkusu

Gürcistan’da yoğunlukla Borçalı Türklerinin yaşadığı Marneuli kentinde baharın habercisi Nevruz coşkuyla kutlandı. Etkinliklerde Erzurum Atatürk Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu’nun performansı büyük beğeni topladı.


Gürcistan’ın Kvemo-Kartli bölgesinde, yoğunlukla Borçalı Türklerinin yaşadığı Marneuli kentindeki Medeniyet Evi’nde, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Ofisi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Sarvan Folkolor Dans Grubu ve Girişmci Gencler Akademisi’nin iş birliğiyle baharın habercisi olan “Nevruz Bayramı” için program düzenlendi.


Programda ilk önce“Sarı Gelin” türküsü seslendirildi, çeşitli dansları yapıldı.Daha sonra ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu “Baş-bar, Koçeri, Hançer, Sekme ve Garabet” gibi dans gösterileriyle salondaki 400 aşkın izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.


YEE Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, yaptığı açıklamada, Nevruz programını dün başkent Tiflis’te bugünde Marneuli kentinde gerçekleştirdiklerini kaydetti. Yüksel, “Nevruz baharın kutlanışı, nevruz birçok kültürlü ve ortak olan baharın gelişinin kutlanması anlamına geliyor. Nevruz aslında sadece Türk Cumhuriyetlerinde değil, İran’da veya diğer ülkelerde de değil, bir çok ortak kültürde ortak olarak kutlanmakta. Ayrıca, Nevruz UNESCO’nun somut olmayan kültüren miras listesinde bulunmakta, o yüzden büyük bir önemi var. Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Büyükelçiliği, TİKA ve Girişmci Gencler Akademisi’nin katkılarıyla bugün Nevruz programımızı hayata geçirdik” ifadelerini Kullandı.


Girişimci Gençler Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Mamedov ise, “Gelecek neile Nevruz Bayramı gelenekselini sağlam bir şekilde ulaştırmalıyız. Bugün yapılan program için Türkiye Tiflis Büyükelçiliğine, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden gelen dans grubuna teşekkürlerimizi bildirmek istiyorum. Salona toplanan tüm misafirlerimize de ayrıca şükranlarımı iletmek isterim” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 19:51
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