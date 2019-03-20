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Gürcistan'da Nevruz Bayramı kutlamaları

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili kutlamalara katıldı

20 Mart 2019 Çarşamba 21:02
Gürcistan'da Nevruz Bayramı kutlamaları

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamalarına katıldı.

Zurabişvili, başkent Tiflis yakınlarındaki Gardabani kentini ziyaret ederek, buradaki Nevruz şenliğine katıldı.

Çoğu Azerbaycan kökenli Gürcülerin yaşadığı kentte bir konuşma yapan Zurabişvili, "Sizinle beraber kendi evimde bulunmaktan ve bu güzel bayramı kutlamaktan çok mutluyum." dedi.

Hoşgörü, sevgi, dayanışma gibi değerlerin Gürcistan için büyük önem taşıdığının altını çizen Zurabişvili, ülkesinin bu değerlere bağlı olduğunu kaydetti. Zurabişvili, "Gürcistan bugünlere bu değerlerle geldi." diye konuştu.

Nevruz'un bir yandan güzel geleneklerin de bayramı olduğunu vurgulayan Zurabişvili, bu değerleri bugüne kadar taşıdıkları için Azerbaycan asıllı vatandaşlara teşekkür etti.

Gürcistan'da çeşitli etnik kökene sahip insanların, çeşitli dinlerin bir arada barış ve sevgi içinde yaşadığını belirten Zurabişvili, "Hangi partiye, hangi dine bağlı olursak olalım, hangi etnik kökenden gelirsek gelelim, hepimizin geleceği ortak." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 21:02
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