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Gürcistan'da madende patlama 4 ölü

Tkibuli'de kömür ocağında patlama meydana geldi, 4 madenci hayatını kaybetti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:02
Gürcistan'da madende patlama 4 ölü

Gürcistan'ın Tkibuli kentindeki kömür ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında 4 madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada sabah erken saatlerde Mindeli kömür ocağında patlama olduğu belirtildi.

Açıklamada, göçük altında kalan 4 madencinin yaşamını yitirdiği, 6 madencinin de yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:02
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Gürcistan

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