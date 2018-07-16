Gürcistan'da madende patlama 4 ölü
Tkibuli'de kömür ocağında patlama meydana geldi, 4 madenci hayatını kaybetti.16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:02
Gürcistan'ın Tkibuli kentindeki kömür ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında 4 madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada sabah erken saatlerde Mindeli kömür ocağında patlama olduğu belirtildi.
Açıklamada, göçük altında kalan 4 madencinin yaşamını yitirdiği, 6 madencinin de yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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