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Gürcistan’da maden faciasından dolayı 1 günlük yas ilan edildi

Kömür madeninde 4 kişinin öldüğü patlama nedeniyle, ülkede 1 günlük yas ilan edildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:57
Gürcistan’da maden faciasından dolayı 1 günlük yas ilan edildi

Gürcistan’ın Tkibuli kentindeki Mindeli kömür madeninde sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi de ağır yaralandı. Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze yaptığı yazılı açıklamada, kömür madeninde yaşanan trajik olay nedeniyle 16 Temmuz’da ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceğini kaydederek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini ifade etti.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:57
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