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Korona Virüs Gürcistan'da Kovid-19 vakaları rekor düzeyde
Korona Virüs

Gürcistan'da Kovid-19 vakaları rekor düzeyde

Gürcistan'da son 24 saatte tespit edilen 11 bin 39 vakayla koronavirüs salgınında günlük en yüksek rakama ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 12:21:00 -
Gürcistan'da Kovid-19 vakaları rekor düzeyde

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 11 bin 39 artarak 1 milyon 41 bin 749'a yükseldiği belirtildi.

Son bir günde 42 hastanın hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı da 14 bin 673'e çıktı.

Aktif vaka sayısının 70 bin 423 olduğu ülkede, bugüne kadar 956 bin 627 kişi iyileşti.

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