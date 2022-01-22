Gürcistan'da Kovid-19 vakaları rekor düzeyde

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 11 bin 39 artarak 1 milyon 41 bin 749'a yükseldiği belirtildi.

Son bir günde 42 hastanın hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı da 14 bin 673'e çıktı.

Aktif vaka sayısının 70 bin 423 olduğu ülkede, bugüne kadar 956 bin 627 kişi iyileşti.