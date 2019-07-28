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Gürcistan’da kamyon uçurumdan yuvarlandı: 5 ölü

Gürcistan’da bir kamyonunun 400 metreden uçurama yuvarlanması sonucu, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

28 Temmuz 2019 Pazar 09:53
Gürcistan’da kamyon uçurumdan yuvarlandı: 5 ölü

Gürcistan’da bir kamyonunun 400 metreden uçurama yuvarlanması sonucu, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Gürcistan’ın Tuşeti bölgesinde dağlık bir alanda bir kamyon 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Gürcistan Acil Durumlar Servisinin yaptığı açıklamada, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yük kamyonunda 13 kişinin olduğu kaydedilen açıklamada, “İlk bilgilere göre, kaza sırasında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve aracın uçuruma yuvarlandığı tespit edildi” ifadeleri yer aldı.


Kazada yaralananların çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 09:53
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