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Gürcistan'da helikopter düştü: 3 ölü

06 Haziran 2019 Perşembe 12:10
Gürcistan'da helikopter düştü: 3 ölü

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın Kazbegi ilinde helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Tiflis'e 3 saat mesafedeki Kazbegi ilinin Stepantsminda ilçesinde özel bir helikopterin düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada 2 yolcu ve pilotun yaşamını yitirdiği ifade edilerek, helikopterin, "Kazbegi Rooms Hotel"e ait olduğu bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:10
  1. Gürcistan’da helikopter düştü: 3 ölü

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