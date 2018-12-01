Gürcistan'da geleneksel kış kermesi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Uluslararası Kadınlar Derneğince (IWA) gerçekleştirilen geleneksel kış kermesine çok sayıda Türk kurumu katıldı.

IWA'nın organize ettiği etkinlikte, en büyük standı Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin öncülüğünde çok sayıda Türk kurum ve kuruluşları ile şirketin bulunduğu Türkiye kurdu. Geleneksel el işleri ve ürünlerin tanıtıldığı kermeste birçok ülke de stant kurdu.

Kermesin açılışına katılan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk standının oluşturulması için Tiflis'teki Türk ve Gürcü kadınlarla etkili çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Hayır amaçlı bir faaliyet bu. Kimse para kazanmıyor, hatta cebinden veriyor." diye konuştu.

Kermese Türk bankaları ve şirketlerinin de katıldığını dile getiren Yazgan, "Üreten ve satan kim varsa bize gönülden destek verdi, teşekkür ederiz. Hem hayır hem tanıtım işini yapıyoruz. Bu vesileyle Türk kadınlarına, IWA parçası olan Türk kadınlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel toplumun parçası olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kermesten elde edilecek gelir, Gürcistan'da yardıma muhtaç kadın ve çocuklar başta olmak üzere çeşitli hayır kurumlarına bağışlanacak.







