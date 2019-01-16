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Gürcistan'da doğal gaz patlaması: 4 ölü, 8 yaralı

Tiflis'te bir apartmanda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

16 Ocak 2019 Çarşamba 23:57
Gürcistan'da doğal gaz patlaması: 4 ölü, 8 yaralı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, bir apartmanda doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

İşgal Altındaki Bölgelerden Sürgün Edilen, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Davit Sergeenko, Didi Digomi semtindeki patlamada biri çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı çocuk 8 kişinin yaralandığını belirtti.

Sergeenko, yaralıların Tiflis'teki hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Patlama nedeniyle 9 katlı bina kullanılamaz hale geldi, apartman sakinleri tahliye edildi.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ve Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Başbakan Mamuka Bakhtadze'nin kararıyla 17 Ocak Gürcistan'da yas günü ilan edildi.



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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 23:57
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