Gürcistan'da cumhurbaşkanı seçimi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanma işlemi sona erdi.

Ülkenin 5. cumhurbaşkanının belirleneceği seçimin ikinci turunda seçmenlerin oy kullanma işlemi tamamlandı. Yerel saatle 20.00'de sandıklar kapanarak, oy sayımına geçildi.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonunun seçimin ilk sonuçlarını ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.

Ülkedeki bazı televizyon kanallarınca yapılan anketlerde, hükümetin desteklediği Salome Zurabişvli'nin yüzde 50'den fazla oy alarak seçimde önde götürdüğü öngörülüyor.

Seçimin ilk turu 28 Ekim'de yapılmıştı. Ancak hiçbir aday yeterli oy oranını alamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı. İlk turda, bağımsız aday Salome Zurabişvili yüzde 38,64 ve muhalefet koalisyonunun adayı Grigol Vaşadze yüzde 37,74 oy almıştı.





