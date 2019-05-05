Gürcistan'da Çay ve Bal Festivali Tiflis'te düzenlenen festival kapsamında Türk çayı tanıtıldı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Çay ve Bal Festivali'nde, Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteği ile Türk Çayı tanıtıldı. Gürcistan Tarım Bakanlığı ve Gürcistan Çay Üreticiler Derneği tarafından düzenlenen Çay ve Bal Festivali, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ve Gürcistan Tarım Bakanı Levan Davitaşvili'nin katılımıyla açıldı. Bakhtadze ve Davitaşvili, festivale katılan tüm ülke ve firmalara teşekkür etti. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel'in de katıldığı festivalde Türk çayı tanıtıldı. Festivalde YEE'nin kurduğu stantta, Türk kültüründe önemli yere sahip Türk çayı ve tatlıları katılımcılara ikram edildi. Festivale gelen turistler, yabancı misyonların temsilcileri ve vatandaşlar Türk çayına yoğun ilgi gösterdi. Festivale 50'ye yakın yerli ve yabancı firma katıldı.

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