0553 313 94 23

Gürcistan'da "Agile Spirit 2019" askeri tatbikatı sona erdi

Türkiye'nin de yer aldığı, toplam 14 ülkeden 3 bin askerin katıldığı tatbikat sona erdi - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili: - "Bugün biz seçtiğimiz yola sadık kaldığımızı bir kez daha gösteriyoruz. NATO'ya giden yol; küresel barış, bölgesel istikrar, güvenliğe doğru giden bir yoldur"

09 Ağustos 2019 Cuma 19:19
Gürcistan'da "Agile Spirit 2019" askeri tatbikatı sona erdi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkeden 3 bin askerin katıldığı "Agile Spirit 2019" çok uluslu askeri tatbikatı resmi törenle sona erdi.

Ahıska kentine yakın Orpolo askeri üssünde düzenlenen resmi törene, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Mamuka Bakhtadze, Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze, Savunma Bakanı Levan İzoria ile diplomatlar ve diğer yetkililer katıldı.

Zurabişvili burada yaptığı konuşmada, tatbikatın, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu yolunda atılan bir adım olduğunu belirterek, "Bugün biz seçtiğimiz yola sadık kaldığımızı bir kez daha gösteriyoruz. NATO'ya giden yol; küresel barışa, bölgesel istikrara, güvenliğe doğru giden bir yoldur." dedi.

Başbakan Bakhtadze de bu tür tatbikatların düzenlenmesiyle ülkesinin NATO'ya daha da yaklaştığını söyledi.

Törende tank, zırhlı araçlar ve özel kuvvetlerin katılımıyla gösteri tatbikatı da düzenlendi.

Türkiye, ABD, Gürcistan, Letonya, Litvanya, İngiltere, Polonya, Norveç, Belçika, Bulgaristan, Ukrayna, Karadağ, Romanya ve Yunanistan'dan 3 bin askerin katıldığı tatbikat, 27 Temmuz'da başlamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 19:19
  1. Gürcistan'da "Agile Spirit 2019" askeri tatbikatı sona erdi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Yalova merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu
    1. GÜNCELLEME - Yalova merkezli 3 ilde..
    2. Azez'de terör operasyonu
    3. La Liga'da pazartesi maçlarına iptal..
    4. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    5. Myanmar'da toprak kayması: 20 ölü
    6. Cübbeli Ahmet Hoca 10 Ağustos'u işaret..
    7. Engelsiz Meclisi özel çocuklarla balık..
    8. İDSB'den "Cammu Keşmir" açıklaması
    9. Yolcu otobüsünde "duman" paniği
    10. Helikopter destekli trafik kontrolü..
    11. Bursa’da 50 hektar ormanlık alan..
    12. Kargı’ya 8 öğretmen atandı
    13. Azez'i kana bulayacaklardı... 2'si..
    14. Evinin önünde ayağından vuruldu
    15. Karesi ailesi bayramlaştı
    16. Çan’da huzur ve trafik uygulaması
    17. Denizli’de midibüs ile otomobil..
    18. Polis ekiplerinden bayram öncesi..
    19. AK Parti Sözcüsü Çelik: “CHP..
    20. "Ankara-Sivas arası YHT ile 2 saate..
    21. Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı..
    22. İnegöl’de gök yüzünü dumanlar kapladı
    23. Neustaedter'den veda mesajı
    24. Ömer Çelik’ten partilisine ‘Sigarayı..
    25. Büyükelçiler gençlerle playstationda..
    26. İzmir’de Organize Sanayi Bölgesi’nde..
    27. Bir dönem FETÖ’cülerin üssü haline..
    28. Sözcü Kalın ve Bolton’dan telefon..
    29. Başkan Büyükgöz, mesai arkadaşlarıyla..
    30. Rum Lider Anastasiadis’tan KKTC..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Melih Gökçek açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Melih Gökçek açıklaması!
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!