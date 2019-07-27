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Gürcistan'da "Agile Spirit 2019" askeri tatbikatı başladı

Türkiye'nin de yer aldığı tatbikata 14 ülkeden 3 bin asker katılıyor

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:28
Gürcistan'da "Agile Spirit 2019" askeri tatbikatı başladı

SENAKİ (AA) - Gürcistan'ın Senaki kentinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Agile Spirit 2019" çok uluslu ortak askeri tatbikatı başladı.

Senaki'deki askeri üste düzenlenen tatbikatın açılış törenine, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimer Çaçibaia, ABD'nin Georgia Eyaleti Ordusu Komutanı Tuğgeneral Randel Simeon, diplomatlar ve davetliler katıldı.

Türkiye, ABD, Gürcistan, Letonya, Litvanya, İngiltere, Polonya, Norveç, Belçika, Bulgaristan, Ukrayna, Karadağ, Romanya ve Yunanistan'dan 3 bin askerin katıldığı tatbikatın açılışında konuşan Çaçibaia, tatbikatın önemini vurguladı.

Ülkesinin NATO ile entegrasyon sürecini sürdürdüğünü hatırlatan Çaçibaia, "Çok uluslu tatbikat bizim NATO'ya yönelik ilan ettiğimiz, 'Gürcistan'da daha çok NATO ve NATO'da daha çok Gürcistan' politikamızı tam karşılamakta. Agile Spirit 2019 Gürcistan'da düzenlenen en büyük tatbikatlarından biri. Bu tatbikat Gürcistan'ın NATO'ya giden yolda bir adım daha atmasıdır." diye konuştu.

Tuğgeneral Simeon ise Gürcistan'ın dünyada barışın sürdürülmesi ve güvenliğin güçlendirilmesi için çaba sarf ettiğini kaydederek, aynı zamanda Gürcistan'ın, ABD'nin önemli stratejik ortağı olduğunu ifade etti. Simeon, "Bu uluslararası tatbikata katılım, bölgenin ve dünyanın barış ve istikrarını desteklemenin açık bir kanıtıdır." dedi.

Tatbikatın amaçlarından biri Karadeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarı sürdürebilecek ortamın güçlendirilmesine katkı sağlamak. Gürcistan'ın üç ayrı bölgesinde düzenlenecek tatbikat 9 Ağustos'ta sona erecek.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:28
  1. Gürcistan'da Agile Spirit 2019 tatbikatı başladı

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