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Gürcistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan: - "15 Temmuz'da FETÖ ve arkasındaki güçler amacına ulaşmış olsaydı ne olurdu Türkiye'de? Ben size söyleyeyim, sivil savaşı olurdu. Ben kendi adıma bu adamların, bu adamların arkasındaki güçlerin bana dayattığı bir düzende yaşamazdım"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:28
Gürcistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

TİFLİS (AA) - 15 Temmuz şehitleri, darbe girişiminin üçüncü yılında Gürcistan'da düzenlenen etkinlikle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi.

Büyükelçilik binasında, Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Meriç Alemdar'ın eşi ve çocukları, Büyükelçilik çalışanları, Türk kurumların temsilcileri, Türk iş adamları ve vatandaşların katıldığı tören, 15 Temmuz şehitlerine saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yazgan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da polis, istihbarat, adalet başta olmak üzere Türk devletine karşı doğrudan saldırı gerçekleştirdiğini ifade ederek, 15 Temmuz şehitlerini saygıyla andıklarını kaydetti.

Türk halkının demokrasiye sahip çıktığını, bugün aynı zamanda demokrasinin devamını da kutladıklarını belirten Yazgan, demokrasinin zaten alternatifi bulunmadığını ve bugüne kadar Türk halkına en uygun yönetim biçimi olduğunu söyledi.

"15 Temmuz'da FETÖ ve arkasındaki güçler amacına ulaşmış olsaydı ne olurdu Türkiye'de? Ben size söyleyeyim, sivil savaşı olurdu. Ben kendi adıma bu adamların, bu adamların arkasındaki güçlerin bana dayattığı bir düzende yaşamazdım." değerlendirmesinde bulunan Yazgan, Türkiye'nin 15 Temmuz'da bir uçurumun dibinden döndüğünü kaydetti.

FETÖ tehdidinin devam ettiğini vurgulayan Yazgan, "Bu örgüt hala var, hala Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alıyorlar, hala bizi hedef alıyorlar, hala içimizde olmaya çalışıyorlar, hala sizi, bizi, herkesi kullanmaya çalışıyorlar. Bu iş bitmedi." dedi.

FETÖ yanlısı kişilerin Gürcistan'ın Batum, Tiflis ve Kutaisi gibi şehirlerinde hala bazı işletmeleri açtıklarını, iş faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Yazgan, "Çünkü onlar Gürcistan'da bekliyorlar. Ne zaman unuturuz, biz daha ne zaman zayıflarız o zaman geri gelecekler. Bütün terör örgütleri böyledir, IŞİD de böyledir, PKK da böyledir. Zayıf anınızı beklerler." şeklinde konuştu.

Yazgan, 15 Temmuz şehidi Meriç Alemdar'ın ailesine hitaben de Alemdar'la herkesin gurur duyduğunu kaydederek, Tiflis'e geldikleri için teşekkür etti.

Büyükelçilikteki tören çerçevesinde Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Tören ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü vesilesi ile Büyükelçi Yazgan, 15 Temmuz şehidi Meriç Alemdar'ın ailesi ve Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, Tiflis'te Gürcistan Parlamentosunun karşısında yer alan ve ülkede 1989 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenlerin anısına yapılan "9 Nisan" anıtına çelenk bıraktı.



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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:28
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