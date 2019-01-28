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Gürcistan uyruklu kişi arazide ölü bulundu

28 Ocak 2019 Pazartesi 21:33
Gürcistan uyruklu kişi arazide ölü bulundu

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde arazide Gürcistan uyruklu bir kişinin cesedi bulundu.

Turna Bağları mevkisinde tarlada bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede cesedin Gürcistan uyruklu Tariel Kamadedze'ye (58) ait olduğu tespit edildi.

Kamadedze'nin cesedi Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 21:33
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