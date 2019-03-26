0553 313 94 23

Gürcistan-Rusya ilişkileri

Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Khatia Moistsrapişvili:"İşgal altındaki topraklarla ilgili Gürcistan'ın yüksek düzeyde siyasi müzakerelerin sürdürülmesine ihtiyacı var. Bu format, çatışmalara siyasi çözümü getirebilecek bir araç olmalıdır"

26 Mart 2019 Salı 19:15
Gürcistan-Rusya ilişkileri

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Khatia Moistsrapişvili, işgal altındaki topraklarla ilgili Gürcistan'ın yüksek düzeyde siyasi müzakerelerin sürdürülmesine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Moistsrapişvili, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin, Gürcistan ile Rusya arasındaki gergin ilişkilerin çözülmesi için sadece barış politikasından yana olduğunu söyledi.

Khatia Moistsrapişvili, Zurabişvili'nin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'nın işgal bölgelerinde insani durumun kötü olduğunu ve bu sorunları çözmek için uluslararası ortakların da Gürcistan ile Rusya arasındaki Cenevre müzakeresine katılmasını istediğini aktardı.

Gürcistan'ın sadece barış politikası izlediğini belirten Moistsrapişvili, şu ifadeleri kullandı:

"Gürcistan Cumhurbaşkanı'na göre, işgal altındaki Gürcistan toprakları hakkında uluslararası ortaklarla sık sık görüşmek gerekli. Ortaklar, Rusya'nın agresif politikasına rağmen Gürcistan'ın barış planlarının üzerinde yürümeye devam ediyor ama bu süreç her gün daha zorlaşıyor."

Sözcü Moistsrapişvili, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin, Gürcistan ile Rusya arasında devam eden Cenevre müzakerelerinin daha da etkin olmasını istediğine dikkati çekerek, "İşgal altındaki topraklarla ilgili Gürcistan'ın yüksek düzeyde siyasi müzakerelerin sürdürülmesine ihtiyacı var. Bu format, çatışmalara siyasi çözümü getirebilecek bir araç olmalıdır." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 19:15
  1. Gürcistan-Rusya ilişkileri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ardahan’da öğrencilerden kitap okuma etkinliği
    1. Ardahan’da öğrencilerden kitap okuma..
    2. Bodrumlular evlatları Mehmet Kocadon’a..
    3. Memiş, “Bizim çalışmalarımız AK..
    4. Fatih Erbakan: Saadet Partisi'ne..
    5. Suudi Arabistan ve Çin'den askeri iş..
    6. Bakan Soylu'dan CHP'li isme yanıt!
    7. Bodrum çarşısı sezona hazır
    8. Muş'ta PKK operasyonu: 31 gözaltı
    9. Darp iddiasıyla gözaltına alınan 3..
    10. AP, Avrupa'ya sömürgeci geçmişini..
    11. Otomobile tutunan patenli gençler..
    12. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi,..
    13. Hindistan'da kız çocuğu leopar..
    14. Kreşte 'çimdikli işkence' iddiası! Suç..
    15. Rusya ile NATO'yu savaştırdılar! Sonuç..
    16. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    17. Gürcistan-Rusya ilişkileri
    18. GÜNCELLEME - Cezayir ordusundan..
    19. Binali Yıldırım, mitinge metroyla..
    20. ABD’den F-35 ve Patriot Füze Savunma..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset omurga..
    22. Minik yüzücülerden Başkan Kayalı’ya..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’da..
    24. Yıldız futbolcunun hayatı belgesel..
    25. Futbol: Hazırlık maçı
    26. Taşkın sonucu suya kapılan bekçinin..
    27. Büfeci cinayetinde ilk duruşma görüldü
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte..
    29. Bakan Selçuk: “İş başına gelen..
    30. CHP seçim otobüsü, HDP'nin Adana..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı