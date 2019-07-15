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Gürcistan-Ermenistan sınır kapısı radyoaktif madde ele geçirildi

Gürcistan’ın Marneuli kentinin Sadakhlı köyündeki Gürcistan-Ermenistan sınır kapısında, Rusya’ya radyoaktif madde taşıdığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:34
Gürcistan-Ermenistan sınır kapısı radyoaktif madde ele geçirildi

Gürcistan’ın Marneuli kentinin Sadakhlı köyündeki Gürcistan-Ermenistan sınır kapısında, Rusya’ya radyoaktif madde taşıdığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.


Marneuli kentinin Sadakhlı köyünde yer alan Gürcistan-Ermenistan sınır kapısında bir Ermeni vatandaşı M.Militos’un kendisine ait olan minibüsün içinde dört toryum maddesi taşıdığı tespit edildi. Şahıs gözaltına alınırken, Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi’nin yaptığı açıklamada, “Toplam ağırlığı 71.63 kg olan kutuyu kontrol ederken, nükleer bir madde olan radyoaktif “Toryum 232” izotopu bulundu. Bu madde insan hayatı ve sağlığı için tehlikelidir” denildi.


Ermenistan vatandaşının 5 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:34
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