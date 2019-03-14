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Gürcistan, Ermenilerin Güney Osetya ve Abhazya'yı ziyaret etmesinden rahatsız

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili:-"Dağlık Karabağ’dan Abhazya ve Güney Osetya ya gelen heyetlerin, çatışmaların aynı tip çatışmalar olduğunu gündeme getirmeleri, çatışmalar arasında benzerlik aramaları bizim için çok üzücü ve acı verici. Burada ülkemize karşı bir iyi niyetin olmadığını düşünüyoruz."

14 Mart 2019 Perşembe 17:20
Gürcistan, Ermenilerin Güney Osetya ve Abhazya'yı ziyaret etmesinden rahatsız

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Ermenilerin işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan heyetlerin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'yı ziyaret etmesinin ülkesine karşı iyi niyet taşımadığını söyledi.

Zurabişvili Erivan'a resmi ziyaret kapsamında Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Gürcistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmelerde, Kafkasya'daki sorunların ülkelerin gelişmesinin önündeki en büyük engel olduğu belirtildi.

Zurabişvili, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Ararat Mirzoyan ile görüşmesinde de AGİT Minsk Grubu'nun Dağlık Karabağ sorunu, Cenevre müzakerelerinin ise Rusya ve Gürcistan arasındaki çatışmaların çözülmesi için etkili olmadığını vurguladı.

Dağlık Karabağ sorunun çözülmesinin Gürcistan'ın güvenliği için önemli olduğuna işaret eden Zurabişvili, "Gürcistan'da Azerbaycan Türkleri ile Ermeni asıllı vatandaşlar yaşıyor ve bu çatışma sizin için olduğu gibi bizim için de acı verici olabilir, çünkü bu çatışma eğer bizim topraklarımıza taşınırsa bu Gürcistan için yıkıcı olacak." dedi.

Gürcistan'ın iki bölgesinin tek taraflı ayrılık ilan ettiğini hatırlatan Zurabişili, "Dağlık Karabağ’dan Abhazya ve Güney Osetya'ya gelen heyetlerin, çatışmaların aynı tip çatışmalar olduğunu gündeme getirmeleri, çatışmalar arasında benzerlik aramaları bizim için çok üzücü ve acı verici. Burada ülkemize karşı bir iyi niyetin olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:20
  1. Dağlık Karabağ
  2. Erivan
  3. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili

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