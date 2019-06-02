Gürcistan Başbakanı Bakhtadze, iftar programı düzenledi

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, ülkesinde yaşayan Müslüman halk ve diplomatlar için iftar programı düzenledi.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, başkent Tiflis’te Müslüman halk ve Müslüman devletlerin diplomatlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi. Bakhtadze tarafından başkent Tiflis’te bir restoranda düzenlenen iftar programına Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Acara Özerk Cumhuriyeti başkanı Tornike Rijvadze, Gürcistan Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Zaza Vashakmadze, Gürcistan Müslümanlar İdaresi Başkanı Hacı Ramin İgidov, Doğu Gürcistan müftüsü Yasin Aliyev ve Batı Gürcistan Müftüsü Beglar Kamaşidze, Milletvekili Ruslan Hacıyev, Marneuli Belediye Başkanı Zaur Darğallı ile Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Azerbaycan’ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, İran’ın Tiflis Büyükelçisi Seyed Javad Ghavam Shahidi’nin yanı sıra Irak, Türkmenistan ve Katar büyükelçileri, din adamları, cami imamları ve Müslümanlar katıldı.

İftar programında konuşma yapan Gürcistan Başbakanı Bakhtadze, Ramazan ayı ve yaklaşan Ramazan bayramı dolayısıyla ülkesinde ve dünyada yaşayan Müslümanları tebrik etti. Ramazan ayının şefkat, sevgi ve bağlılığı ifade eden bir ay olduğunu söyleyen Bakhtadze, “Tarih boyunca ülkemizdeki Hristiyanlar, Müslümanlar ve ülkenin diğer vatandaşları karşılıklı saygı, sevgi ve barış içerisinde yaşamışlardır. Bugün, bu gelenek devam ediyor. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız ve bu nedenle ülkemizi geliştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Ayrıca, Gürcistan devleti farklı ulusların dinini ve ulusal geleneklerini yaşatmaya devam edecek" dedi.

İftar yemeğinin ardından ülkenin Başbakanı Mamuka Bakhtadze konuklarla birlikte aile fotoğrafı çektirdi.