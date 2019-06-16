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Gürcan Banger Sinerji Hareketi Derneğinde sunum gerçekleştirdi

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16 Haziran 2019 Pazar 14:12
Gürcan Banger Sinerji Hareketi Derneğinde sunum gerçekleştirdi

Sinerji Hareketi Derneği üyeleri, bünyesinde yer alan duayen isimlerle buluşmaya devam ediyor


Endüstri 4.0’ın yazarı Gürcan Banger, Sinerji Hareketi Derneği bünyesinde bir sunum gerçekleştirdi. Dernek üyeleri ve davetlilerin katıldığı etkinlikte Banger, endüstri ve dijital dönüşüm konularında bilgilendirmelerde bulundu. Farklı örneklerle sunumunu gerçekleştiren Gürcan Banger’in yoğun ilgi gören programları ilerleyen günlerde devam edecek. Sunumun ardından Gürcan Banger, Sinerji Hareketi Derneği üyelerinin merak ettiği sorularını cevapladı.


Programın sonunda yazar Gürcan Banger’e, DeBnek başkanı Soner Çam tarafından ‘plaket ve teşekkür belgesi’ takdim edildi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 14:12
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