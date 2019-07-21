Gürbüzlerr köyünde 27. hafızlık cemiyet programı

Devrek Müftülüğünün düzenlediği Gürbüzler Köyü Kur’an Kursunda düzenlenen ve bu yıl 27.gerçekleştirilen “Hafızlık Mezuniyet Töreni”nde davetlilere Kur’an-ı Kerim ziyafeti verildi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Gürbüzler Köyünde bundan 34 yıl önce hayata geçirilen ve o günden bu yana kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdüren yine Türkiye’nin sayılı Kur’an kursları arasında yer alan Gürbüzler Köyü Kur’an Kursunda düzenlenen hafızlık icazet merasiminde 17 genç hafızlık icazetlerini almanın mutluluğunu yaşadı. Türkiye’nin ve bölgenin çeşitli yerlerinden programı takip etmek için gelen yüzlerce misafire Kur’an-ı Kerim ziyafeti verildi

Organize edilen programda davetlilere hitaben konuşan Gürbüzler Köyü Kur’an Kursu Başkanı Ertan Akça, "34 yıldan bu yana siz hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile ayakta durma devam eden kursumuz Allah’ın izniyle mihraplara din adamıyetiştirmeye devam ediyor. Devletine, milletine, dinine ve diyanetine bağlı nesiller yetiştirmek için tüm gücümüzle ve sizlerin desteği ile gayret sarf ediyoruz. Bugün itibariyle 95 öğrenciyle tam kapasite dolulukla eğitime devam etmekteyiz. Bu öğrencilerimizin rahat bir ortamda eğitim görebilmeleri için dernek olarak gece gündüz demeden çalışmalarımız devam etmektedir.36 yıldan bu yana bizlerin yani kursumuzun bu aşamaya gelmesinde sizlerin katkısı şüphesiz çok büyük ve bölgemizde sayılı kursları arasında da yer almaktan dolayı da ayrıca mutlu ve gururluyuz Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Hafızların ve hocaların Kur’an-Kerim Tilavetinin okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri ile ülkenin seçkin hafızları eşliğinde bu yıl 27. gerçekleştirilen organizasyona; AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Devrek Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, İl Müftüsü Rüstem Can, Kurra Hafız Ramazan Pakdil’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Programın sonunda davetlilere kurs idarecileri tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu merasim yapılan dualarla son buldu.