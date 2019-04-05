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Gürbüz: “Yargı Reformu Strateji Belgesi yasalaşmalı”

Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, “Hem bizim istediğimiz ve beklediğimiz şekilde Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklanmalı hem de bunun biran önce yasalaşması için gerekenlerin tamamı yapılmalı” dedi.

05 Nisan 2019 Cuma 12:38
Gürbüz: “Yargı Reformu Strateji Belgesi yasalaşmalı”

Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, “Hem bizim istediğimiz ve beklediğimiz şekilde Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklanmalı hem de bunun biran önce yasalaşması için gerekenlerin tamamı yapılmalı” dedi.


“5 Nisan Avukatlar Günü” dolayısıyla Samsun Baro Başkanlığı’nca Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz’ün Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.



“Avukatlar dilenci değil”


Daha sonra adliye binasında basın açıklaması yapan Gürbüz, mesleğini yerine getirirken avukatların özgür ve bağımsız olması gerektiğini vurguladı. Avukatların dilenci olmadığını ve haklarını talep ettiğini kaydeden Gürbüz, “Her yıl bize aynı şeyleri tekrar ettirmek yakışmıyor. Bugün umudumuz var. Sayın Adalet Bakanı, Sayın Yargıtay Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sivas’ta ortak bir toplantı gerçekleştiriyor. Bu toplantıda çok büyük titizlikle hazırlandığını gördüğümüz ’Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin artık açıklanacağını ümit ediyoruz. Bu belgenin açıklanmakla kalmayıp beklentilerimize cevap vereceğini ve artık avukatları, yargı mensuplarını ve adalet bekleyen toplumu tatmin edeceğini de ümit ediyoruz. Hem bizim istediğimiz, beklediğimiz şekilde Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklanmalı hem de bunun biran önce yasalaşması içinde gerekenlerin tamamı yapılmalı” dedi.


Çelenk sunma törenine, AK Parti İl Başkanı Avukat Ersan Aksu ve Samsun Barosu’na kayıtlı çok sayıda avukat katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 12:38
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