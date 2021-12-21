Gürbüz Azak kimdir? Gürbüz Azak nereli kaç yaşında? Gürbüz Azak eserleri, kitapları?

Gürbüz Azak, 1938 yılında Denizli Acıpayam ilçesinde doğmuştur. Denizli lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisinin yüksek mimarlık bölümünde okumuştur. 1961 yılında Hür Vatan gazetesinde grafiker olarak gazeteciliğe başlamıştır. Yeni İstanbul, Babıali'de Sabah, Yeni Asya, Tercüman ve Türkiye gazetelerinde çalışmıştır. Gürbüz Azak, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yeni İstanbul (1962-65) ve Babıalide Sabah (1965-69) gazetelerinde çalıştı. Atölye kurarak serbest ressamlık yaptı (1969-74 ve 1980-84). Yeni Asya gazetesi yayın müdürlüğü (1974-77) ve Tercüman gazetesi yazı işleri müdürlüğü görevlerinde bulundu (1977-80). 1984-2001 arası Türkiye gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Aydınlar Ocağı, Basın Konseyi üyesidir. Dergilerdeki yazı, çizgi ve şiirleri Nasır (1957-59), Şiir (1961), Saygı Edebiyat (1966), Türk Edebiyatı (1966-67), Boğaziçi-Köprü (1982-84) ve Doğuş (1985-88, Oğuz Akalan imzasıyla) dergilerinde yer aldı. 1984’te İnanç dergisi tarafından Yılın Ressamı, 1994’te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Yılın Gazetecisi seçildi. 1998’de Konya Kombassan Vakfı Mevlâna Büyük Ödülünü aldı. Ayrıca dört basın ödülü vardır. Deli Balta adlı çizgi romanı filme alınıp dokuz bölüm halinde TGRT’de yayımlandı (1990-91). 1968’de Büyük Doğu dergisinde çizdiği kapak nedeniyle beş yıl hapsi istendi. Beraat etmedi, Tedbirler Kanunu yürürlükten kalkınca dâvâ düştü. Eylül 2000’de bir yazısında hükümete hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dâvâ açıldı.

Gürbüz Azak eserleri hangileri?

DENEME: Dostlara Mektup (1977, Nedim Gürbüz adıyla), Sizi Biri Arıyor (1985), Atlar Hazır mı? (1990), Dünyayı Ölüler Yönetir (1997).

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Anadolu Cayır Cayır (Osmanlı’da İsyanlar, Nedim Gürbüz adıyla, 1978), Üçbin Türk Motifi (Orta Asya’dan Avrupa İçlerine Motiflerimiz, 1983).

MİZAH: Reis Ne Almış (mizahi hikâyeler, N. Gürbüz adıyla, 1978), Kaybolan Kuyruk (1997).

ANI: Güzel İnsanlar (1987), Meşhurları İlk Görüşüm (1997), Gazeteci Milleti (1997).

ROMAN: Kırksekiz Kırkdokuz Elli (1997).

BİYOGRAFİ: Ben Adnan Menderes (1997).

ÇOCUK KİTABI: Nasreddin Hoca Serisi (resimli, 1983).