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Gürbulak’ta 30,5 kilo eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası’nda gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo 526 gram eroin ele geçirildi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:19
Gürbulak’ta 30,5 kilo eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası’nda gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo 526 gram eroin ele geçirildi.


İran’dan Hollanda’ya gitmek üzere Gürbulak Gümrük Sahası’na gelen İran uyruklu şahsın sürücülüğünü yaptığı bir tır, Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli olarak değerlendirilerek X-ray taramasına sevk edildi. Söz konusu tırda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Dedektör köpeklerin de X-ray taramasında tespit edilen bölgelere tepki vermesi üzerine bu bölümlere ulaşmak amacıyla aracın dorsesinin tekerlekleri söküldü. Aracın dingil kısmındaki doğal boşluklarda boru içerisine konulmuş vaziyette silindir kalıp halinde 60 paket bulundu. Çıkarılan silindir şeklindeki paketlerden alınan numunede eroin olduğu anlaşılan 6 milyon 105 bin lira değerindeki 30 kilo 526 gram uyuşturucuya el konuldu. Konu ile ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak, adli soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediliyor.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 12:19
  1. doğa

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