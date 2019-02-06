Gurbetteki balıkçılar eve erken dönüyor

Eylül ayında av yasağının kalkmasının ardından, ailelerinin geçimini sağlamak için Türkiye'nin farklı şehirlerinden Tekirdağ'a gelen tayfaların gurbette zorlu mesaisi erken bitti.

Balık peşinde ekmek teknelerinde yıllarını geçiren, mesleklerinin tüm zorluklarına rağmen, denizden ve gemilerden vazgeçmeyen tayfalar, sezon sonu gelmeden ağ mesaisini bitirdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde balık avlamak için Türkiye'nin farklı yörelerinden gelen tayfaların, bu yıl erken paydos etmek zorunda olduğunu söyledi.

Pehlivanoğlu, ağlarını toplayan tayfaların memleketlerine dönmeye başladıklarını ifade ederek, "Bu sene Marmara'da balıkçılık sıkıntılı geçti. O yüzden Tekirdağ'daki balıkçı arkadaşlarımız avlanmak için Karadeniz'e gitti. Marmara'da bu sene istenilen balık olmadı. Balık olmadığı için bu mevsimde tekneler erken paydos ediyor. Son tamirleri yapan tayfalar ağları istif edip işlerini bitirdi." dedi.

Ordu'dan çalışmak için Tekirdağ'a gelen Murat Gül de 20 yıldır balıkçılıkla uğraştığını, bu yıl mevsimi erken bitirdiklerini aktardı.

Gül, balıkçılar için çok verimli bir mevsim olmadığını belirterek, "mevsim ilk başlarda palamutla başladı. Sonra biraz durgunluk oldu. Yeni yılda belki olur diye umut ettik ama pek olmadı. Artık ağ bakımlarımızı bitirdik. Evlerimize geri döneceğiz. Sonraki sezonu bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.