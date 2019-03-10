Gurbetteki arkadaşlarına mangal partisi düzenlediler Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan mahalle sakinleri gurbete çalışmaya giden çocukluk arkadaşları için mangal partisi düzenleyerek tekrar bir araya geldi.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan mahalle sakinleri gurbete çalışmaya giden çocukluk arkadaşları için mangal partisi düzenleyerek tekrar bir araya geldi.

Kaynarca ilçesi Uzakkışla mahallesinden yıllar önce gurbete çalışmaya giden arkadaşlarına mangal partisi düzenleyerek tekrar bir araya getiren Osman Akova isimli vatandaş, “Aslında benim hedefim tüm mahalleleri ve gurbette yaşayan halkı bir araya getirip kaynaştırmak, bunun için ilçedeki siyasilerin ve idarecilerin desteğini bekliyoruz’’ dedi.

Yapılan mangal etkinliğine 40 kişi katılarak önce topluca yemek yenildi , sonrada arkadaşlar arasında yıllarca süren özlem giderildi.

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