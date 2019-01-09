“Gurbette” fotoğraf sergisi başladı

Atlas Kültür Merkezi ve Marmara Üniversitesi Kentsel Sorunlar ve Yerel Yönetimler Araştırma Merkezi ile ortaklaşa yapılan Hollanda'ya göç fotoğraf sergisi “Gurbette” adı altında İstanbul'da sanat severler ile buluştu.

Keman dinletisi ile başlayan sergiye Hollanda İstanbul Konsolosu Bart Van Bolhuıs, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir, Araştırmacı Yazar Şahin Yıldırım ile birçok öğrenci ve akademisyenin katılımıyla başladı.

Hollanda'da 500 bine yakın nüfusa sahip olan soydaşlarımız ülkedeki en büyük azınlık gurubu oluşturduğu gibi siyasetten, kültüre, araştırmadan iş verenine kadar her sektörde temsil ediliyorlar. Peki ama yarım asırda bu süreç nasıl bu aşamaya geldi? İşçi göçü anlaşması neden yapıldı? Birinci nesil Türkler Hollanda'da nerelerde çalıştılar? Birinci nesil ne tür şartlar içinde yaşamlarını idare ediyorlardı? Pansiyon hayatları nasıldı? Birinci nesilin Hollandalı komşuları ile geçimleri nasıldı? Sorularının cevabını bu sergide bulabileceksiniz.

Fotoğraf sergisi

‘Hollanda'ya Göç' fotoğraf sergisi araştırmacı yazar, Şahin Yıldırım'ın 2014 teki ‘50 jaar, 50 verhalen' kitabından esinlenerek gerçekleştirildi. Sergi daha önce Hollanda'nın birçok noktasında sanatseverlerle buluştu.

Sergi açılışında konuşan Yıldırım; “Hollanda ve Türkiye ilişkileri çok yönlü ve köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Şöyle ki 1612 yılında I. Ahmet'in izni ile Hollanda'dan gelen Cornelis Haga'ya İstanbul'da ticaret yapma izni verilir. Böylece Hollanda Krallığını resmi olarak ilk tanıyan devlet Osmanlı İmparatorluğu olur. Bunun yanı sıra 16. yy. sonlarına doğru Osmanlı'dan Hollanda'ya armağan edilen lale, ilerleyen yıllarda Hollanda'da ulusal bir sembol haline gelir. Ayrıca 1923'de Türkiye Cumhuriyeti'ni resmi olarak tanıyan ilk ülke Hollanda olur. Bu ikili ilişkilerin daha da güçlenmesi için 1935 yılında Kraliçe Wilhelmina ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından Hollanda-Türk Kurumu kurulur. Tarih boyunca hem ekonomik hem de kültürel birçok alanda ortak paydası olan iki milletin 19 Ağustos 1964 yılında ilişkileri işçi anlaşmasıyla devam eder. Bu yıl (2019'da) Hollanda'da 55. Yılını dolduran Hollandalı Türklerin nüfusu 500 bini aşmış durumda ve her alanda temsil edilmektedirler. Bizimde ‘GURBETTE' fotoğraf sergisi ile amacımız Hollanda'daki kolektif tarihimizi kayıt altına almak ve yeni nesillere aktarmaktır. Nitekim tarihi unutan bir millet yok olmaya mahkumdur. Bu serginin ayrıca diğer bir amacı iki ülke ilişkilerine katkı sağlamaktır.'' dedi.

Sergiye katılan Hollanda Konsolosu Bart Van Bolhuıs yaptığı açıklamada; ‘‘Göç'' fotoğraf sergisinin İstanbul'a gelmesini sağlayan ve bu güzel programı bizim için hazırlayan Atlas Kültür Merkezi yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye 2017 ve 2018 yıllarında doğrudan yatırım yapan ülke Hollanda'dır. Konsolosluğumuzda çalışan arkadaşlarımızın da aileleri zamanında Hollanda'ya göç ettiler. Şimdi ise bizim yanımızda çalışıyorlar. Kolektif tarihimize sahip çıkmak zorundayız bu bizi sadece zenginleştirir. Şu anda Hollanda'da birçok Türk öğrencisi burslu bir şekilde Hollanda'da okuyorlar. Bunların hepsi bizim için büyük bir kazanımdır.'' İfadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir yaptığı konuşmada; ‘‘Öncelikle fotoğraf sergisinin İstanbul'a getirilmesini sağlayan ve bu güzel programı bizim için hazırlayan Atlas Kültür Merkezi yöneticilerine ve yine çok emek sarf eden KEYEM yetkililerine teşekkür ediyorum. Sergi buradan sonra Ankara'da devam edecek. Bu çalışma için ülke bazında öğrencilerden ‘göç' temalı eserler yaptırılması istenecek ve yine bağımsız kurulacak bir jüri ile öğrencilerden gelecek olan sanat eserlerle bir yarışma düzenlenecek. Yarışma sonunda ilk 3 başarılı esere ödül verilecek.'' dedi.

Tarih, sanat ve kültür sevenler “GURBETTE” fotoğraf sergisinde Hollanda- Türkiye ilişkilerinin geçmiş 55 yılına dair tüm konuları 3 dilde (İngilizce, Hollandaca ve Türkçe) okuma fırsatı bulacaklar. Sergi 7 -20 Ocak 2019 tarihine kadar Marmara Üniversitesi, Göztepe Kampüsü Atatürk Eğitim Fakültesi Atatürk Sanat Merkezi Kadıköy İstanbul'da sanat severlerle buluşmayı bekliyor.