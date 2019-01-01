Gurbetçiye yakın markaj

Era Real Estate Avrupa, 2019 yılını tüm Avrupa ‘da ‘Türkiye yılı’ ilan ederek gurbetçilere özel çalışma başlattı. Coldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş, Era Türkiye Genel Müdürü Can Özatay ile birlikte Paris’te Era Avrupa ile görüşme gerçekleştirdi. Avrupa’da 1427 ofis ve 10 bin 300’ü aşkın emlak danışmanını ve 26 bin 300 milyar Euro gayrimenkul portföyünü temsil eden Era Avrupa’nın Başkanı François Gagnon, 2019 yılını Türkiye yılı ilan ettiklerini açıkladı. Önümüzdeki iki ay içerisinde İstanbul, Lizbon ve Paris’te geniş toplantılar planladıklarını kaydeden Era Türkiye Genel Müdürü Can Özatay da, “Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımızın en sağlıklı ve kazançlı şekilde gayrimenkul yatırımları yapmalarına aracılık etmeye ve sonrasında bunların yönetilmesine talip olduk” dedi.